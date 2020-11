Roma-Parma: le parole di Fonseca in conferenza stampa (Di sabato 21 novembre 2020) Domenica 22 novembre 2020 alle 15.00 all’Olimpico si disputerà Roma-Parma, gara valida per l’ottava giornata di campionato di Serie A. Oggi l’allenatore giallorosso è intervenuto a Trigoria in conferenza stampa per presentare il match. Queste le parole di Fonseca. Per quanto riguarda le condizioni di Pellegrini e Smalling Fonseca ha dichiarato: Le condizioni di Pellegrini non sono delle migliori, si è allenato solo oggi, ma sarà convocato. Smalling non è pronto per la partita, non giocherà domani. Domani nel ruolo di centravanti figurerà Borja Mayoral: “Mkhitaryan gioca bene come attaccante, ma domani giocherà Borja“. Mentre tra Diawara o Villar Fonseca ha svelato che dal primo minuto scenderà in campo Villar. Su cosa sia cambiato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020) Domenica 22 novembre 2020 alle 15.00 all’Olimpico si disputerà, gara valida per l’ottava giornata di campionato di Serie A. Oggi l’allenatore giallorosso è intervenuto a Trigoria inper presentare il match. Queste ledi. Per quanto riguarda le condizioni di Pellegrini e Smallingha dichiarato: Le condizioni di Pellegrini non sono delle migliori, si è allenato solo oggi, ma sarà convocato. Smalling non è pronto per la partita, non giocherà domani. Domani nel ruolo di centravanti figurerà Borja Mayoral: “Mkhitaryan gioca bene come attaccante, ma domani giocherà Borja“. Mentre tra Diawara o Villarha svelato che dal primo minuto scenderà in campo Villar. Su cosa sia cambiato ...

OfficialASRoma : ???? Verso Roma-Parma ?? - Mediagol : #Roma-#Parma, Fonseca: 'Punterò su Villar dal 1', tutto su Pellegrini e Smalling. Modulo? Rispondo così'… - VoceGiallorossa : ?@OfficialASRoma-@1913parmacalcio, i convocati di @PFonsecaCoach: out @ChrisSmalling, c'è @LorePelle7. Tornano Cala… - LAROMA24 : ROMA-PARMA, i convocati di Fonseca: tornano Pellegrini, Calafiori e Diawara. Out Smalling, presenti anche quattro P… - PagineRomaniste : Roma, sono 23 i convocati di #Fonseca per il #Parma. Presente #Pellegrini, out #Smalling #ASRoma #RomaParma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Parma Roma-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Vanessa Leonardi fuorionda a Sky Sport 24: “Ragazzi ma se non mi dite un ca***”

Fuorionda per Vanessa Leonardi durante l’edizione pomeridiana di Sky Sport 24 di sabato 21 novembre. Lanciando il servizio relativo alle parole del tecnico giallorosso Paulo Fonseca nella conferenza p ...

Fonseca: “Smalling? Non ci sarà. Pellegrini sì. Spazio a Villar e Borja Mayoral”

Il tecnico giallorosso ha presentato il prossimo impegno in campionato della Roma Alla vigilia di Roma-Parma, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro i crociati, i ...

Fuorionda per Vanessa Leonardi durante l’edizione pomeridiana di Sky Sport 24 di sabato 21 novembre. Lanciando il servizio relativo alle parole del tecnico giallorosso Paulo Fonseca nella conferenza p ...Il tecnico giallorosso ha presentato il prossimo impegno in campionato della Roma Alla vigilia di Roma-Parma, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro i crociati, i ...