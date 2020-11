Roma Parma, i convocati di Liverani: out Hernani per un trauma contusivo (Di sabato 21 novembre 2020) Fabio Liverani ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio contro la Roma all’Olimpico Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta oggi al Centro Sportivo di Collecchio, Fabio Liverani ha convocato per la gara contro la Roma, in programma domani alle 15.00 allo Stadio ”Olimpico” e valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020-2021, i seguenti 24 calciatori: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Pezzella;Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Dezi, Grassi, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Sohm;Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh. Hernani non fa parte dell’elenco dei convocati: durante l’allenamento di ieri ha ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Fabioha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani pomeriggio contro laall’Olimpico Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta oggi al Centro Sportivo di Collecchio, Fabioha convocato per la gara contro la, in programma domani alle 15.00 allo Stadio ”Olimpico” e valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020-2021, i seguenti 24 calciatori: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Pezzella;Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Dezi, Grassi, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Sohm;Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh.non fa parte dell’elenco dei: durante l’allenamento di ieri ha ...

