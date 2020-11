Roma-Parma, i convocati di Liverani: out Hernani per infortunio (Di sabato 21 novembre 2020) Tutto pronto per la trasferta nella capitale per il Parma di Fabio Liverani. Domani pomeriggio la formazione crociata affronterà la Roma con diverse defezioni nella lista dei convocati. Il tecnico, infatti, dovrà fare a meno di Laurini, Mihaila, Sprocati e Valenti oltre a Hernani, infortunatosi ieri in allenamento dove ha riportato un’infrazione costale. Prime chiamate per Busi e Camara, ecco l’elenco dei giocatori a disposizione di Liverani. convocati Liverani PER Roma-Parma PORTIERI: Colombi, Rinaldi, Sepe. DIFENSORI: B. Alves, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Pezzella. CENTROCAMPISTI: Brugman, Camara, Cyprien, Dezi, Grassi, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Sohm. ATTACCANTI: Brunetta, Cornelius, ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Tutto pronto per la trasferta nella capitale per ildi Fabio. Domani pomeriggio la formazione crociata affronterà lacon diverse defezioni nella lista dei. Il tecnico, infatti, dovrà fare a meno di Laurini, Mihaila, Sprocati e Valenti oltre a, infortunatosi ieri in allenamento dove ha riportato un’infrazione costale. Prime chiamate per Busi e Camara, ecco l’elenco dei giocatori a disposizione diPERPORTIERI: Colombi, Rinaldi, Sepe. DIFENSORI: B. Alves, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Pezzella. CENTROCAMPISTI: Brugman, Camara, Cyprien, Dezi, Grassi, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Sohm. ATTACCANTI: Brunetta, Cornelius, ...

