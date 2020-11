Roma, ennesimo bus Atac a fuoco: pizzeria danneggiata dalle fiamme (FOTO) (Di sabato 21 novembre 2020) Paura questa notte, dopo le ore 3.30, in via Aurelia al civico nr. 400, dove è andato in fiamme l’ennesimo autobus Atac. Nessuna persona è rimasta ferita, ma vista la notevole quantità di fumo sprigionato è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 un’anziana signora per i controlli di routine. Una pizzeria adiacente al luogo dell’incendio è stata, invece, danneggiata dalle fiamme perché parzialmente investita dal calore, che ha coinvolto le parti esterne dell’attività. Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco: l’intervento di spegnimento si è concluso intorno alle 5.00. 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 novembre 2020) Paura questa notte, dopo le ore 3.30, in via Aurelia al civico nr. 400, dove è andato inl’autobus. Nessuna persona è rimasta ferita, ma vista la notevole quantità di fumo sprigionato è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 un’anziana signora per i controlli di routine. Unaadiacente al luogo dell’incendio è stata, invece,perché parzialmente investita dal calore, che ha coinvolto le parti esterne dell’attività. Sul posto tre squadre dei Vigili del: l’intervento di spegnimento si è concluso intorno alle 5.00. 1 di 3 ...

