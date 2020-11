Risveglio polare stamattina al Nord | in pianura Padana minime sottozero | dal caldo anomalo al gelo improvviso DATI

Sachin55476477 : RT @CdT_Online: L’aria polare proveniente dalla Groenlandia e le notti limpide hanno fatto abbassare drasticamente le temperature: sulla Gl… - Rada00563645 : RT @CdT_Online: L’aria polare proveniente dalla Groenlandia e le notti limpide hanno fatto abbassare drasticamente le temperature: sulla Gl… - CdT_Online : L’aria polare proveniente dalla Groenlandia e le notti limpide hanno fatto abbassare drasticamente le temperature:… -

Ultime Notizie dalla rete : Risveglio polare

Meteo Web

Temperature sotto lo zero in molte località della Svizzera interna, con la temperatura più bassa di -22,1 gradi misurata a Glattalp ...La rettrice dell'ateneo più grande d'Europa: «Il tema per la Calabria non è solo la Sanità. Ma è consentire alla regione di avere finalmente delle infrastrutture insieme un tessuto sanitario al serviz ...