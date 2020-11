Ristori-Ter: ecco il decreto delle “sospensioni” (Di sabato 21 novembre 2020) Grande attesa per il decreto Ristori-Ter, in programma sospensioni fiscali fino a 50 milioni di fatturato. ecco chi potrà usufruirne Nella notte tra il 20 e il 21 Novembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge Ristori-Ter. Grande attesa da parte di imprese e imprenditori. Il decreto, infatti, punta al sostegno delle attività attualmente in stallo a causa del lockdown localizzato. Il decreto punta sulle sospensioni fiscali per le imprese che abbiano fatturato fino a 50 milioni di euro e che abbiano subito perdite di almeno il 33%. Ad essere preso in considerazione, con molta probabilità, sarà il confronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre del 2019 per le tasse in scadenza nel mese di ... Leggi su zon (Di sabato 21 novembre 2020) Grande attesa per il-Ter, in programma sospensioni fiscali fino a 50 milioni di fatturato.chi potrà usufruirne Nella notte tra il 20 e il 21 Novembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato illegge-Ter. Grande attesa da parte di imprese e imprenditori. Il, infatti, punta al sostegnoattività attualmente in stallo a causa del lockdown localizzato. Ilpunta sulle sospensioni fiscali per le imprese che abbiano fatturato fino a 50 milioni di euro e che abbiano subito perdite di almeno il 33%. Ad essere preso in considerazione, con molta probabilità, sarà il confronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre del 2019 per le tasse in scadenza nel mese di ...

