Ristori, il governo stanzia 2 miliardi per imprese e aiuti alimentari. Ma non basterà (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov – Nella notte il Consiglio dei Ministri ha varato un rafforzamento del Decreto Ristori II, portando le cifre impegnate da 1,4 a 2 miliardi circa. Nello stesso momento veniva annunciato un ulteriore scostamento di bilancio, per una cifra di 8 miliardi di euro, il quarto dall’inizio della pandemia, e probabilmente – secondo quanto dichiarato dal ministro delle Finanze Gualtieri – potrebbe preludere a un ulteriore scostamento con un indebitamento da 15-20 miliardi. Per scostamento di bilancio si intende un indebitamento per finanziare spese in deficit, una misura del tutto eccezionale che deroga rispetto agli stringenti parametri imposti dall’Europa e che è possibile attivare solo in fasi di conclamata emergenza, come quella determinata dalla corrente emergenza sanitaria. Approvato scostamento di bilancio da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov – Nella notte il Consiglio dei Ministri ha varato un rafforzamento del DecretoII, portando le cifre impegnate da 1,4 a 2circa. Nello stesso momento veniva annunciato un ulteriore scostamento di bilancio, per una cifra di 8di euro, il quarto dall’inizio della pandemia, e probabilmente – secondo quanto dichiarato dal ministro delle Finanze Gualtieri – potrebbe preludere a un ulteriore scostamento con un indebitamento da 15-20. Per scostamento di bilancio si intende un indebitamento per finanziare spese in deficit, una misura del tutto eccezionale che deroga rispetto agli stringenti parametri imposti dall’Europa e che è possibile attivare solo in fasi di conclamata emergenza, come quella determinata dalla corrente emergenza sanitaria. Approvato scostamento di bilancio da ...

Mov5Stelle : Il Governo ha salvato600mila posti di lavoro. Non lo dice il MoVimento, ma la Banca d’Italia. L’estensione della C… - matteosalvinimi : La Lega ha presentato emendamenti, con relative coperture in aggiunta a quelle già previste, al “Decreto Ristori” p… - LegaSalvini : LA LOMBARDIA CORRE IN AUTO DELLE IMPRESE ABBANDONATE DA CONTE. Attilio Fontana: “Abbiamo stanziato 167 milioni di… - silviajuve71 : RT @ElenaChiorino: Il #Governo si sveglia tardi e ora sono a rischio i #ristori alle imprese. Invece di stanziare milioni e milioni di euro… - CosenzaChannel : Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure finanziarie urgenti connesse all’emerg… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristori governo Decreto Ristori, la dote sale a 2 miliardi. Aiuti anche ai negozi di scarpe e accessori Il Sole 24 ORE Governo: in arrivo il terzo decreto ristori

Approvato lo scostamento di bilancio dal Consiglio dei Ministri da 8 miliardi da votare in Parlamento giovedì prossimo, ed il terzo decreto ristori, garantirà risorse immediate per le Regioni passate ...

Dl ristori: Baldassarre (Lega), 'ricetta M5S per ripartire è cannabis light'

il governo che fa? Pensa di regolamentare l’intera filiera della canapa, liberalizzando la cannabis light. Tanto per 'ristorarli'". Lo sottolinea Simona Baldassarre, eurodeputata della ...

Approvato lo scostamento di bilancio dal Consiglio dei Ministri da 8 miliardi da votare in Parlamento giovedì prossimo, ed il terzo decreto ristori, garantirà risorse immediate per le Regioni passate ...il governo che fa? Pensa di regolamentare l’intera filiera della canapa, liberalizzando la cannabis light. Tanto per 'ristorarli'". Lo sottolinea Simona Baldassarre, eurodeputata della ...