Risorge la Democrazia Cristiana | a Salerno il segretario politico è Salvatore Memoli

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 21 novembre 2020) Saràilper il Comune didellaCristiano. Un passato, importante, con lo scudo crociato per l’avvocato salernitano che ritorna. La nomina è stata conferita in ossequio alla Sentenza – inappellabile – della Corte di Cassazione a sezioni unite numero 25.999/2020, di data 23 dicembre 2010, che ha sancito la vigenza dellastorica, così come è stata resa esecutiva dalla celebrazione del XXII Congresso nazionale dellae che si è svolto a Perugia nei giorni 14 e 15 dicembre 2013. Il conferimento dell’incarico si fonda anche sulle norme dello Statuto vigente dellae sulle ...