Rischio recessione entro fine anno. L’allarme di Confindustria (Di sabato 21 novembre 2020) L’Italia è a Rischio di una nuova caduta in recessione a fine 2020: peggiorano soprattutto i servizi, ma anche nell’industria si è arrestata la risalita. La domanda interna è fragile, l’occupazione si è già fermata, le imprese hanno più debito, solo l’export era in risalita, ma la pandemia minaccia il secondo stop agli scambi mondiali. I tassi di interesse restano stabili in un’Eurozona che frena, mentre il petrolio risale nonostante gli Stati Uniti sotto ritmo, e la crescita del Brasile sorprende. È quanto emerge dall’ultima Congiuntura Flash del Centro Studi Confindustria. UNA SECONDA recessione Le recenti misure restrittive per arginare l’epidemia inducono a stimare che nel quarto trimestre si avrà di nuovo un Pil in calo, si legge. L’impatto sull’economia italiana ... Leggi su formiche (Di sabato 21 novembre 2020) L’Italia è adi una nuova caduta in2020: peggiorano soprattutto i servizi, ma anche nell’industria si è arrestata la risalita. La domanda interna è fragile, l’occupazione si è già fermata, le imprese hpiù debito, solo l’export era in risalita, ma la pandemia minaccia il secondo stop agli scambi mondiali. I tassi di interesse restano stabili in un’Eurozona che frena, mentre il petrolio risale nonostante gli Stati Uniti sotto ritmo, e la crescita del Brasile sorprende. È quanto emerge dall’ultima Congiuntura Flash del CStudi. UNA SECONDALe recenti misure restrittive per arginare l’epidemia inducono a stimare che nel quarto trimestre si avrà di nuovo un Pil in calo, si legge. L’impatto sull’economia italiana ...

