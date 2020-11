“Ricordi quando l’hai limonato?”. Sbam! Giacomo Urtis e il volto della tv. Selvaggia Roma lancia la super-bomba (Di sabato 21 novembre 2020) Conosciuto come il ‘chirurgo dei vip’, specializzato in Dermatologia e Venereologia all’Università di Sassari, grazie ai clienti vip, Giacomo Urtis è entrato del mondo dello spettacolo diventando una presenza tra i reality show e i salotti televisivi. Nel 2017 ha partecipato all’Isola dei Famosi e nel corso della 19esima puntata, è entrato come ospite speciale nella casa del GFVip per stuzzicare i concorrenti durante la sua breve permanenza nel loft. Il suo compito, infatti, è quello di lanciare succosi gossip e mettere un po’ di pepe tra le mura domestiche della casa più spiata d’Italia.



