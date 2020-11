Regione Veneto stanzia 7 milioni per progetti sociali, ma non vengono mai realizzati: società e cooperativa condannate al risarcimento (Di sabato 21 novembre 2020) Una struttura per servizi sociali e lavorativi, oltre a una casa alloggio per una decina di persone, disabili fisici e psichici, a Monselice, in provincia di Padova, con finanziamento di 4,2 milioni di euro della Regione Veneto. Una casa alpina a Laggio, in Cadore, con analoghe finalità, per un importo di 5 milioni di euro, di cui furono erogati solo la metà. Peccato che i progetti siano rimasti sulla carta, mentre il denaro è stato impiegato, almeno nel primo caso, per acquistare un capannone (tre milioni e mezzo) e avviare un’attività di magazzinaggio nella zona industriale. Nel secondo, per l’acquisto di un immobile. Adesso è arrivata la mannaia della Corte dei conti che chiede il ristoro delle somme alla società Ipa e al veneziano Moreno Lando, di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Una struttura per servizie lavorativi, oltre a una casa alloggio per una decina di persone, disabili fisici e psichici, a Monselice, in provincia di Padova, con finanziamento di 4,2di euro della. Una casa alpina a Laggio, in Cadore, con analoghe finalità, per un importo di 5di euro, di cui furono erogati solo la metà. Peccato che isiano rimasti sulla carta, mentre il denaro è stato impiegato, almeno nel primo caso, per acquistare un capannone (tree mezzo) e avviare un’attività di magazzinaggio nella zona industriale. Nel secondo, per l’acquisto di un immobile. Adesso è arrivata la mannaia della Corte dei conti che chiede il ristoro delle somme allaIpa e al veneziano Moreno Lando, di ...

zaiapresidente : ?????? ECCO IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA REGIONALE IN VIGORE DAL 14 NOVEMBRE. ?????? Leggetela qui >… - fattoquotidiano : Regione Veneto stanzia 7 milioni per progetti sociali, ma non vengono mai realizzati: società e cooperativa condann… - EspostiMario : RT @giuliaselvaggi2: Dice Spirlì che in #Calabria non abbiamo bisogno di Strada perché “non siamo il terzo mondo, siamo solo la terza regio… - clikservernet : Regione Veneto stanzia 7 milioni per progetti sociali, ma non vengono mai realizzati: società e cooperativa condann… - Noovyis : (Regione Veneto stanzia 7 milioni per progetti sociali, ma non vengono mai realizzati: società e cooperativa condan… -