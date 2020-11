Regione: “Piena tenuta del sistema sanitario”. Sulle scuole: “Comuni possono decidere in autonomia” (Di sabato 21 novembre 2020) Campania: comunicazione della Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misureper la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: “Si è svolta oggi a Palazzo Santa Lucia la riunione periodica convocata dal Presidente De Luca con i Direttori Sanitari delle Asl e l’Unità di Crisi (foto) per la valutazione della situazione COVID-19 in Campania. I Direttori Sanitari hanno fornito le informazioni relative alle aree e alle strutture di loro competenza. È stata verificata la piena tenuta del sistema sanitario regionale nel suo complesso in particolare per quanto riguarda i posti letto, sia ordinari, sia di terapia intensiva. È stata, a questo riguardo, sottolineata l’importanza dei trasferimenti dei pazienti presso le strutture private. Questo ha consentito, soprattutto negli ultimi giorni, di decongestionare gli ospedali ... Leggi su ladenuncia (Di sabato 21 novembre 2020) Campania: comunicazione della Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misureper la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: “Si è svolta oggi a Palazzo Santa Lucia la riunione periodica convocata dal Presidente De Luca con i Direttori Sanitari delle Asl e l’Unità di Crisi (foto) per la valutazione della situazione COVID-19 in Campania. I Direttori Sanitari hanno fornito le informazioni relative alle aree e alle strutture di loro competenza. È stata verificata la pienadelsanitario regionale nel suo complesso in particolare per quanto riguarda i posti letto, sia ordinari, sia di terapia intensiva. È stata, a questo riguardo, sottolineata l’importanza dei trasferimenti dei pazienti presso le strutture private. Questo ha consentito, soprattutto negli ultimi giorni, di decongestionare gli ospedali ...

virginiaraggi : Vergognoso like del consigliere della Lega Giannini a commento su Fb 'speriamo casa Zingaretti sia infetta”. Piena… - sbonaccini : Infrastrutture, a Bologna parte il PEOPLE MOVER: collegamento veloce Stazione Centrale -Aeroporto in 7 minuti. Da… - Miti_Vigliero : RT @arcanodavvero: @GiovanniToti Un tweet da persona malata. In una regione piena di malati veri altro che uccelli del malaugurio. Piuttost… - arcanodavvero : @GiovanniToti Un tweet da persona malata. In una regione piena di malati veri altro che uccelli del malaugurio. Piu… - fulviagr : Lotta alle #mafie, @verditalia : 'Arresto Tallini? 'Ndrangheta sempre più pervasiva' Francesco Alemanni e Giuseppe… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione “Piena Il tartufo è più forte del lockdown: «Difficoltà in Europa, ma boom di richieste dal mercato asiatico» Corriere della Sera