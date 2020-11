Regeni: Procura Roma pronta al processo agli 007 egiziani. Attesa decisione per Zaki (Di sabato 21 novembre 2020) L'intenzione è mandare a processo i 5 poliziotti egiziani, coinvolti nel sequestro del giovane ricercatore friulano, ucciso nel febbraio del 2016. Attesa per la sorte di Patrick Zaky, lo studente, ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 21 novembre 2020) L'intenzione è mandare ai 5 poliziotti, coinvolti nel sequestro del giovane ricercatore friulano, ucciso nel febbraio del 2016.per la sorte di Patrick Zaky, lo studente, ...

giusmo1 : Caso #Regeni, la mossa della procura che mette in scacco il Cairo: “L’Italia sa e andrà avanti” | Rep - rubio_chef : La mossa della procura che mette in scacco il Cairo: “L’Italia sa e andrà avanti”. Si, andrà avanti negli affari co… - spighissimo : RT @rubio_chef: La mossa della procura che mette in scacco il Cairo: “L’Italia sa e andrà avanti”. Si, andrà avanti negli affari con l’Egit… - RunPierwork13 : RT @PaoloBorg: La procura di Roma ha prove schiaccianti contro 5 agenti egiziani per la morte di #Regeni Scusate ma perché l'Ambasciatore… - PaoloBorg : La procura di Roma ha prove schiaccianti contro 5 agenti egiziani per la morte di #Regeni Scusate ma perché l'Amba… -