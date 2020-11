Regeni e Zaki, due casi giudiziari che condizionano i rapporti Italia-Egitto (Di sabato 21 novembre 2020) Il 4 dicembre si chiudono le indagini sulla morte del ricercatore friulano. Nelle prossime ore si saprà se Patrick resterà ancora in carcere al CAiro o verrà rilasciato Leggi su tg.la7 (Di sabato 21 novembre 2020) Il 4 dicembre si chiudono le indagini sulla morte del ricercatore friulano. Nelle prossime ore si saprà se Patrick resterà ancora in carcere al CAiro o verrà rilasciato

