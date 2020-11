Real Madrid, Zidane nervoso: «Voi fate il vostro lavoro e io il mio» (Di sabato 21 novembre 2020) Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato dopo il pareggio contro il VillaReal. Queste le sue parole È un Zinedine Zidane molto nervoso quello che si presenta in conferenza stampa per commentare il pareggio del Real Madrid contro il VillaReal. Le sue parole. «Oggi meritavamo molto di più. Il cambio di Mariano Diaz? Non giocava da molto tempo ed era esausto. La notizia di Isco che vorrebbe lasciare il Real? Non parliamo di cosa c’è dietro. Isco è qui e basta. La partita? Abbiamo perso due punti. I miei giocatori devono essere ringraziati per lo sforzo che hanno fatto. Mi dà fastidio il pareggio per lo sforzo che abbiamo fatto. Le critiche? Voi ragazzi continuate a fare quello che fate e io ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Zinedine, tecnico del, ha parlato dopo il pareggio contro il Villa. Queste le sue parole È un Zinedinemoltoquello che si presenta in conferenza stampa per commentare il pareggio delcontro il Villa. Le sue parole. «Oggi meritavamo molto di più. Il cambio di Mariano Diaz? Non giocava da molto tempo ed era esausto. La notizia di Isco che vorrebbe lasciare il? Non parliamo di cosa c’è dietro. Isco è qui e basta. La partita? Abbiamo perso due punti. I miei giocatori devono essere ringraziati per lo sforzo che hanno fatto. Mi dà fastidio il pareggio per lo sforzo che abbiamo fatto. Le critiche? Voi ragazzi continuate a fare quello chee io ...

