Real Madrid, Marca: non è escluso un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo

Non è escluso un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'Marca' CR7 starebbe flirtando con la sua ex società e al termine della stagione potrebbe ritornare a Madrid. Marca sottolinea come negli ultimi tempi Ronaldo abbia pubblicato numerosi contenuti social esternando il suo attaccamento all'ambiente Madridista come la gioia per il successo del Real in casa Barça oltre alle varie foto postate insieme a Sergio Ramos, Pepe, Modric e Kovacic.

