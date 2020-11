Real Madrid | Isco ha deciso | via già a gennaio

Leggi su calcionews24

Alarcon ha: avuole lasciare ilnon trova spazio al. In questo inizio di stagione ha giocato solamente 261 minuti, per un totale di 6 presenze in Liga. Troppo pochi per un calciatore del suo calibro. E così, come riportato da Marca, lo spagnolo avrebbe preso una decisione: lasciare la capitale iberica già a. Il padre-agente diha già avviato i contatti con ilper capire se i Blancos siano intenzionati a lasciarlo partire nella prossima finestra di mercato. Tra le squadre da sempre interessate allo spagnolo, c'è anche la Juventus.