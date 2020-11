Ranieri: “Il pensiero al derby c’è, ma prima il Bologna” (Di sabato 21 novembre 2020) È la giornata delle Conferenze stampa di Sampdoria-Bologna, match in programma domani alle ore 15:00 e valido per l’ottava giornata di Serie A. Poco fa i due allenatori Claudio Ranieri e Sinisa Mihajlovic hanno lasciato la zona pista, dove hanno analizzato la sfida dinanzi ai microfoni dei giornalisti. Entrambi si sono detti fiduciosi di tornare al successo, con il tecnico blucerchiato che ha ammesso di fare già più di un pensiero al derby di Coppa Italia contro il Genoa. Conferenze stampa di Sampdoria-Bologna Cosa ha detto Claudio Ranieri? Questa l’analisi del mister di casa Ranieri sulla delicata sfida di domani a Marassi: Tra squalifiche e infortuni ha gli uomini contati, pensa possa essere un problema? Vero, le assenza sono molte, ma sono convinto che sia Colley sia Regini faranno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020) È la giornata delle Conferenze stampa di Sampdoria-Bologna, match in programma domani alle ore 15:00 e valido per l’ottava giornata di Serie A. Poco fa i due allenatori Claudioe Sinisa Mihajlovic hanno lasciato la zona pista, dove hanno analizzato la sfida dinanzi ai microfoni dei giornalisti. Entrambi si sono detti fiduciosi di tornare al successo, con il tecnico blucerchiato che ha ammesso di fare già più di unaldi Coppa Italia contro il Genoa. Conferenze stampa di Sampdoria-Bologna Cosa ha detto Claudio? Questa l’analisi del mister di casasulla delicata sfida di domani a Marassi: Tra squalifiche e infortuni ha gli uomini contati, pensa possa essere un problema? Vero, le assenza sono molte, ma sono convinto che sia Colley sia Regini faranno ...

ilovefazietto : RT @chetempochefa: Come sempre vi aspetta il tavolo di #CTCF su @RaiTre e con @fabfazio ci saranno: ?? @filippala ?? Massimo Ranieri ?? G… - damy85twit : RT @chetempochefa: Come sempre vi aspetta il tavolo di #CTCF su @RaiTre e con @fabfazio ci saranno: ?? @filippala ?? Massimo Ranieri ?? G… - lattuga99 : RT @chetempochefa: Come sempre vi aspetta il tavolo di #CTCF su @RaiTre e con @fabfazio ci saranno: ?? @filippala ?? Massimo Ranieri ?? G… - chetempochefa : Come sempre vi aspetta il tavolo di #CTCF su @RaiTre e con @fabfazio ci saranno: ?? @filippala ?? Massimo Ranieri… - BCarazzolo : RT @danielaranieri: Radio Maria: il regno di don Livio, dove Satana spaccia il virus - Daniela Ranieri -

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri “Il SNAI – Serie A: Atalanta-Inter, quote strette Juventus all'Olimpico da favorita Fortune Italia