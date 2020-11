Raiola | “Ibra ha resuscitato il Milan Lui è il 90 per cento | può giocare fino a 50 anni”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 21 novembre 2020) Mino, agente di Zlatan Ibrahimovic, ha parlato dell’attaccante dela De Volkstrant, testata olandese: “Quanto può? Fin quando non esce dal campo in barella, può continuarea 50 anni, ma vuolesolo ai massimi livelli. Guardate come hatutto il.Il suo segreto? Conosce bene il suo corpo, il modo in cui vive lo sport è una scienza esatta”. Foto: L’Equipe L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.