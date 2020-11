Rai annulla ospitata di Morra. M5s “scarica” presidente Antimafia (Di sabato 21 novembre 2020) La Rai annulla l'ospitata di Nicola Morra a Titolo Quinto. La bufera abbattutasi sul presidente 5stelle della commissione Antimafia intanto si allarga investendo anche la maggioranza. "Sono affermazione inaccettabili, chieda scusa", è la richiesta di Ettore Rosato di Iv. "La pazienza ha un limite", avverte il Dem Fausto Raciti. Dalla Calabria Roberta Santelli, sorella di Jole, si sfoga sui social: "si vergogni come uomo e come politico, e per favore si dimetta". Mentre il presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì parla di "vergogna, scelleratezza, volgarità, commentando le parole di Morra". Che, col passare delle ore, perde anche il sostegno del M5S. Prima Luigi Gallo, poi Giorgio Trizzino, infine il capogruppo alla Camera Davide Crippa parlano di parole ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 21 novembre 2020) La Rail'di Nicolaa Titolo Quinto. La bufera abbattutasi sul5stelle della commissioneintanto si allarga investendo anche la maggioranza. "Sono affermazione inaccettabili, chieda scusa", è la richiesta di Ettore Rosato di Iv. "La pazienza ha un limite", avverte il Dem Fausto Raciti. Dalla Calabria Roberta Santelli, sorella di Jole, si sfoga sui social: "si vergogni come uomo e come politico, e per favore si dimetta". Mentre ilfacente funzioni della Regione Nino Spirlì parla di "vergogna, scelleratezza, volgarità, commentando le parole di". Che, col passare delle ore, perde anche il sostegno del M5S. Prima Luigi Gallo, poi Giorgio Trizzino, infine il capogruppo alla Camera Davide Crippa parlano di parole ...

