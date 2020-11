Queste monete da 100 lire valgono oltre 200 mila euro | ecco quali sono

Leggi su android-news.eu

(Di sabato 21 novembre 2020) Nell’articolo di questo pomeriggio andremo a vedere insieme tutti le 100chestate coniate etrahanno un valore molto elevato, infatti alcune dida collezione e posvalere anche migliaia di. Come sempre ricordiamo che i valori delleche leggerai in questa guidaper quellechestate conservate in maniera ottimale e quindi in condizioni di Fior di Conio o Fondo Specchio. Esiste però qualche moneta che essendo stata prodotta in quantità minori riesce ad avere un valore notevole anche se in condizioni non ottimali come intà quasi Fior di Conio o Splendido. 100Minerva 1° ...