“Quando Scriveva Lietta”: omaggio alla Tornabuoni, storica firma de “La stampa” – TFF38 (Di sabato 21 novembre 2020) In questo momento in cui la resilienza diventa uno dei valori più importanti, pensiamo che il cinema, attraverso la pluralità di voci dei suoi autori, possa ben raccontare tutte le sfaccettature dell’umanità, grazie a un nuovo modo di collaborare basato sulla diversità e sull’innovazione, segnando il passo dei tempi e adattandosi a questa nuova era; così il Torino Film Festival rende omaggio a Lietta Tornabuoni in “Quando Scriveva Lietta“, storica e indimenticata firma del quotidiano “La stampa” con un incontro che vedrà protagonista Natalia Aspesi ( del comitato artistico della manifestazione) insieme a Stefano Francia di Celle, Piera Detassis (presidente dei David di Donatello), e Rita Di Santo, presentando e commentando alcuni film delle sezioni più importanti, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 novembre 2020) In questo momento in cui la resilienza diventa uno dei valori più importanti, pensiamo che il cinema, attraverso la pluralità di voci dei suoi autori, possa ben raccontare tutte le sfaccettature dell’umanità, grazie a un nuovo modo di collaborare basato sulla diversità e sull’innovazione, segnando il passo dei tempi e adattandosi a questa nuova era; così il Torino Film Festival rendea LiettainLietta“,e indimenticatadel quotidiano “Lacon un incontro che vedrà protagonista Natalia Aspesi ( del comitato artistico della manifestazione) insieme a Stefano Francia di Celle, Piera Detassis (presidente dei David di Donatello), e Rita Di Santo, presentando e commentando alcuni film delle sezioni più importanti, ...

