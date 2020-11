"Quando arrivano le primissime dosi". Speranza, annuncio storico (e frettoloso) sul vaccino: con quali garanzie? (Di sabato 21 novembre 2020) "Ci sarà una campagna di vaccinazione anti-Covid nel Paese senza precedenti". L'annuncio arriva dal ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il suo intervento al congresso della Federazione Ordini farmacisti italiani. Ha spiegato che le prime dosi spetteranno alle categorie più esposte: "I professionisti sanitari, i soggetti fragili, gli anziani nelle Residenze sanitarie Rsa e gli anziani con patologie". Il ministro ha aggiunto che la campagna per il vaccino "richiederà un impegno straordinario di tutte le energie in campo" e si svilupperà a partire dalla fine di gennaio, Quando si presuppone sarà possibile avere le prime dosi. Al momento, dati confortanti sul vaccino sono arrivati da Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) "Ci sarà una campagna di vaccinazione anti-Covid nel Paese senza precedenti". L'arriva dal ministro della Salute, Roberto, durante il suo intervento al congresso della Federazione Ordini farmacisti italiani. Ha spiegato che le primespetteranno alle categorie più esposte: "I professionisti sanitari, i soggetti fragili, gli anziani nelle Residenze sanitarie Rsa e gli anziani con patologie". Il ministro ha aggiunto che la campagna per il"richiederà un impegno straordinario di tutte le energie in campo" e si svilupperà a partire dalla fine di gennaio,si presuppone sarà possibile avere le prime. Al momento, dati confortanti sulsono arrivati da Pfizer, Moderna e AstraZeneca.

silvia_sb_ : Il giornalista che chiede conto dei posti in terapia intensiva ha “una mentalità burocratica”, l’assessore alla san… - chetempochefa : 'Quando sentiremo qualche politico dire l’infamia che i migranti arrivano muscolosi,con il cappellino di paglia, a… - V3lv3tBlu : @ricpuglisi Non vengono curati dai medici di base, quindi quando arrivano in ospedale, specialmente per gli anziani è già irreversibile. - saldifran : @winstonsmith75 @nzingaretti Quando è previsto? Ecco fino ad allora non bisogna tenerne conto. Se arrivano e se arrivano tutti. - salitasyo : RT @MCristinafernn: Quando mi dicevi che 'con il vento forte, i baci da lontano arrivano prima...' -

Ultime Notizie dalla rete : Quando arrivano Bonus mobilità, ancora ritardi: quando arrivano i bonifici per bici e monopattino QuiFinanza Mercato Inter, nuova strategia per il bomber: il piano nerazzurro

Le voci di un interesse dei nerazzurri nei confronti del polacco continuano ad intensificarsi. Ecco il piano della dirigenza.

Nerviano: nella frazione di Sant’Ilario arriva la casetta dell’Acqua

NERVIANO – L’area ospitava un tempo la sede dell’Acli, poi demolita in quanto fatiscente, ed è diventata adesso luogo di ricovero per le auto. Lo slargo della frazione di Sant’Ilario di Nerviano si a ...

Le voci di un interesse dei nerazzurri nei confronti del polacco continuano ad intensificarsi. Ecco il piano della dirigenza.NERVIANO – L’area ospitava un tempo la sede dell’Acli, poi demolita in quanto fatiscente, ed è diventata adesso luogo di ricovero per le auto. Lo slargo della frazione di Sant’Ilario di Nerviano si a ...