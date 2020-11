Psg- Lipsia: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di sabato 21 novembre 2020) Psg-Lipsia, match di ritorno valido per il gruppo H della quarta giornata di Champions League che comprende anche Manchester United e Basehsekir, si giocherà martedì 24 novembre 2020 alle ore 21. All’ andata hanno vinto i tedeschi per 2-1 Come arrivano le due squadre? I tedeschi, dopo il tonfo contro il Manchester United, si sono ripresi battendo nel match di andata il Psg rilanciando le proprie ambizioni nel girone che ora guidano in condominio con gli inglesi. Obiettivo conquistare almeno un punto per mantenere a distanza di sicurezza i francesi, distanti 3 punti. Il Psg, dopo la sconfitta dell’ andata, ha compremesso non poco il suo cammino e dunque deve necessariamente centrare la vittoria per non incamparre in una eliminazione che avrebbe del clamoroso essendo arrivati la scors stagione a giocarsi la finale di questa competizione. Le scelte tecniche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020) Psg-, match di ritorno valido per il gruppo H della quarta giornata di Champions League che comprende anche Manchester United e Basehsekir, si giocherà martedì 24 novembre 2020 alle ore 21. All’ andata hanno vinto i tedeschi per 2-1 Come arrivano le due squadre? I tedeschi, dopo il tonfo contro il Manchester United, si sono ripresi battendo nel match di andata il Psg rilanciando le proprie ambizioni nel girone che ora guidano in condominio con gli inglesi. Obiettivo conquistare almeno un punto per mantenere a distanza di sicurezza i francesi, distanti 3 punti. Il Psg, dopo la sconfitta dell’ andata, ha compremesso non poco il suo cammino e dunque deve necessariamente centrare la vittoria per non incamparre in una eliminazione che avrebbe del clamoroso essendo arrivati la scors stagione a giocarsi la finale di questa competizione. Le scelte tecniche ...

