Protezione Civile, nuova allerta rossa per la Calabria (Di sabato 21 novembre 2020) L'ondata di maltempo che ha travolto il Sud prosegue: nuova allerta meteo rossa per la Calabria diramata dalla Protezione Civile. Calabria, allerta meteo rossa anche domenica 22 novembre su Notizie.it.

