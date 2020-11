Programmi TV di stasera, sabato 21 novembre 2020. Su Italia1 il film «Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio» (Di sabato 21 novembre 2020) Emily Blunt e Charlize Theron in Il Cacciatore e La Regina di Ghiaccio Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle – Finale Ultimo appuntamento con Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci, con Paolo Belli. Riflettori puntati sulla presidente di giuria Carolyn Smith, che sarà ballerina per una notte. Carolyn si esibirà in un numero realizzato per l’occasione, per festeggiare i suoi primi 60 anni. Durante la serata, non mancheranno i commenti di Roberta Bruzzone e Alberto Matano. Le sette coppie finaliste che si contenderanno la vittoria sono: Tullio Solenghi – Maria Ermachkova; Paolo Conticini – Veera Kinnunen; Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina; Gilles Rocca – Lucrezia Lando; Elisa Isoardi – Raimondo Todaro; Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira. Dopo l’annuncio di Milly Carlucci della positività al ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 21 novembre 2020) Emily Blunt e Charlize Theron in Ile LadiRai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle – Finale Ultimo appuntamento con Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci, con Paolo Belli. Riflettori puntati sulla presidente di giuria Carolyn Smith, che sarà ballerina per una notte. Carolyn si esibirà in un numero realizzato per l’occasione, per festeggiare i suoi primi 60 anni. Durante la serata, non mancheranno i commenti di Roberta Bruzzone e Alberto Matano. Le sette coppie finaliste che si contenderanno la vittoria sono: Tullio Solenghi – Maria Ermachkova; Paolo Conticini – Veera Kinnunen; Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina; Gilles Rocca – Lucrezia Lando; Elisa Isoardi – Raimondo Todaro; Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira. Dopo l’annuncio di Milly Carlucci della positività al ...

11secon : #TELEVISIONE Programmazione televisiva per stasera, 21 Novembre, nei più seguiti canali in chiaro. Fonte: Programm… - ElicrinaMacrina : @RaiTre reputo gravissimo aver escluso l'on.le Morra pertanto Vi comunico che tutti NON vedrò mai più i programmi… - erika_b89 : Ho ricordato “Stasera pago io” e niente.. quanto mi mancano questi programmi! #taleequaleshow -