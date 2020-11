Probabili formazioni Lazio-Zenit, Champions League 2020/2021 (Di sabato 21 novembre 2020) Le Probabili formazioni di Lazio-Zenit, match valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League 2020/2021. I biancocelesti si giocano tantissimo in chiave qualificazione: cinque punti con una vittoria e due pareggi, mentre i russi sono fermi a quota uno. Con un successo la squadra di Inzaghi, che deve rinunciare a Milinkovic-Savic e Luiz Felipe per via del coronavirus, ma che ritrova Immobile in avanti, chiuderebbe la pratica. Calcio d’inizio alle ore 21 di martedì 24 novembre, diretta tv su Sky Sport Arena e in chiaro su Canale 5. Lazio (3-5-2): Strakosha; Hoedt, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Parolo, Fares; Correa, Immobile. Zenit (4-1-4-1): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Ledi, match valido per la quarta giornata dei gironi di. I biancocelesti si giocano tantissimo in chiave qualificazione: cinque punti con una vittoria e due pareggi, mentre i russi sono fermi a quota uno. Con un successo la squadra di Inzaghi, che deve rinunciare a Milinkovic-Savic e Luiz Felipe per via del coronavirus, ma che ritrova Immobile in avanti, chiuderebbe la pratica. Calcio d’inizio alle ore 21 di martedì 24 novembre, diretta tv su Sky Sport Arena e in chiaro su Canale 5.(3-5-2): Strakosha; Hoedt, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Parolo, Fares; Correa, Immobile.(4-1-4-1): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, ...

