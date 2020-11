Prezzo del rame in rialzo mentre la Cina rivela il suo piano quinquennale (Di sabato 21 novembre 2020) Il Prezzo del rame ha registrato una tendenza al rialzo dopo essere sceso a circa 2,09$ nell’aprile di quest’anno. Attualmente è quotato a 3,23$, il punteggio più alto dal 2018. Un dollaro USA relativamente debole, un’economia cinese stabile e il piano quinquennale della Cina ad alto contenuto tecnologico hanno contribuito alla tendenza rialzista. Inoltre, è probabile che il volume di produzione in Perù rimarrà basso a lungo. Prezzo del rameIl dollaro relativamente debole crea un ambiente favorevole per i metalli preziosi A marzo, il dollaro USA ha raggiunto il suo livello di Prezzo più alto quest’anno. A quel punto, l’indice del dollaro veniva scambiato a circa 99,09$. Da allora, ha registrato una tendenza al ribasso. ... Leggi su invezz (Di sabato 21 novembre 2020) Ildelha registrato una tendenza aldopo essere sceso a circa 2,09$ nell’aprile di quest’anno. Attualmente è quotato a 3,23$, il punteggio più alto dal 2018. Un dollaro USA relativamente debole, un’economia cinese stabile e ildellaad alto contenuto tecnologico hanno contribuito alla tendenza rialzista. Inoltre, è probabile che il volume di produzione in Perù rimarrà basso a lungo.delIl dollaro relativamente debole crea un ambiente favorevole per i metalli preziosi A marzo, il dollaro USA ha raggiunto il suo livello dipiù alto quest’anno. A quel punto, l’indice del dollaro veniva scambiato a circa 99,09$. Da allora, ha registrato una tendenza al ribasso. ...

Ultime Notizie dalla rete : Prezzo del Bitcoin: il prezzo aumenta del 15%, ecco cosa pensa Wall Street Forbes Italia Vaccino anti-Covid, Il Cts risponde a Crisanti: “Parole inaccettabili e da censurare. Sviluppo avviene sotto rigidissimi controlli”

Il Comitato tecnico scientifico ha bollato come “inaccettabili” le esternazioni del microbiologo dell’università di Padova, Andrea Crisanti, che ieri, parlando a Focus Live, Festival della divulgazion ...

Prodotti alimentari scaduti, maxi multa a un bar

Reggio Emilia, un quintale di cibo sequestrato durante un controllo dei carabinieri dei Nas in città REGGIO EMILIA. Più di cento chili di prodotti alimentari scaduti e condizioni igieniche intollerabi ...

