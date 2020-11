Previsioni Meteo della Sera di Sabato 21 Novembre 2020 (Di sabato 21 novembre 2020) Ecco le Previsioni Meteo del 21 Novembre, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà il Meteo Al Nord Oggi 21 Novembre 2020? In Serata non sono attese variazioni di rilievo con assenza di nuvolosità su tutte le regioni. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi Leggi su periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020) Ecco ledel 21a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 21? Inta non sono attese variazioni di rilievo con assenza di nuvolosità su tutte le regioni. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi

3BMeteo : Crotone fino a 155mm di pioggia in poche ore... Foto di Giovanni Scicchitano La situazione e le previsioni:… - Agenzia_Ansa : Ecco le previsioni del tempo per oggi #21novembre #meteo #ANSA - astigov : Giornata fredda con gelo al mattino e massime di 8/10°C | Previsioni meteo Domenica 22 novembre… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO Previsioni per domenica 22 novembre: residua instabilità al Sud, tanto s… - meteo_calabria : #PREVISIONI #METEO #CALABRIA PER LA #GIORNATA DI #DOMANI, #DOMENICA #22NOVEMBRE 2020. Qui tutti i #dettagli.… -