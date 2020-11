Premier League, rissa e sangue tra David Luiz e Ceballos in casa Arsenal. Arteta: “Ci vedo male da lontano” (Di sabato 21 novembre 2020) Volano cazzotti in casa Arsenal.Tensione altissima durante una seduta di allenaento dei Gunners in Inghilterra. La stampa inglese, e precisamente il The Athletic, riporta di una rissa tra compagni di squadra del club londinese. Dopo un scontro di gioco tra David Luiz e Dani Ceballos, i due sarebbero arrivati alle mani, con il centrocampista spagnolo sanguinante dal naso dopo aver ricevuto un pugno dal difensore brasiliano. I calciatori, che avrebbero chiuso così la disputa, hanno anche smentito la notizia: lo stesso Ceballos ha commentato un tweet scrivendo "falso" in merito all'accaduto.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/DaniCeballos46/status/1329463425597124608"Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha ... Leggi su mediagol (Di sabato 21 novembre 2020) Volano cazzotti in.Tensione altissima durante una seduta di allenaento dei Gunners in Inghilterra. La stampa inglese, e precisamente il The Athletic, riporta di unatra compagni di squadra del club londinese. Dopo un scontro di gioco trae Dani, i due sarebbero arrivati alle mani, con il centrocampista spagnolo sanguinante dal naso dopo aver ricevuto un pugno dal difensore brasiliano. I calciatori, che avrebbero chiuso così la disputa, hanno anche smentito la notizia: lo stessoha commentato un tweet scrivendo "falso" in merito all'accaduto.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Dani46/status/1329463425597124608"Mikel, tecnico dell', ha ...

Ciardie3 : RT @sburrotre: Kante sarebbe passato dal giocarsi la vetta della premier e il primato nel girone di Champions col Chelsea a giocarsi il set… - Mediagol : #PremierLeague, rissa e sangue tra David Luiz e Ceballos in casa Arsenal. Arteta: 'Ci vedo male da lontano'… - pronosti_calcio : Pronostici Premier League Domenica 22 Novembre: consigli e quote 9ª Giornata - Lukinoo1518 : @floraa93 @juventusfc Ormai io il campionato italiano lo seguo poco perché è diventato patetico meglio la premier league e la Bundesliga - valerioj000 : RT @EmmeEmm_: Che spettacolo raccapricciante la premier league, sta roba solo in pakistan e in india se la possono guardare -