Premier League, Mourinho stende Guardiola: il Tottenham vince 2-0 (Di sabato 21 novembre 2020) La Premier League sorride al Tottenham di José Mourinho che nel big match stende il Manchester City di Pep Guardiola e si prende la vetta della classifica dopo un rotondo 2-0. Gli Spurs passano subito in vantaggio grazie al gol di Son dopo appena 5? minuti prima di arrotondare il vantaggio con Lo Celso al 65?. Il City invece resta fermo a 12 punti.

