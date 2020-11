Premier League | il Chelsea vince in casa del Newcastle

janeausten35 : PREMIER LEAGUE | 2 MATCH DA NON PERDERE Leggila su SN4IFUN - blab_live : #PremierLeague, #TOTMCI @SpursOfficial @ManCity #Mourinho secondo, #Guardiola insegue. Probabili formazioni,… - grazioli_gianni : RT @BritishFootball: Le continue pause nazionali, la situazione generale destabilizzante, un mercato protrattosi a lungo: è senza dubbio u… - zazoomblog : Il Chelsea piega il Newcastle e vola in vetta alla Premier League - #Chelsea #piega #Newcastle #vetta - SimoneVisentin6 : L'impressione è che partita dopo partita,giornata dopo giornata il #chelsea stia crescendo e migliorando avvicinand… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Goal.com

Chelsea, Lampard: “Sono molto contento. Quella di oggi per noi è una vittoria fondamentale” - Il manager parla dopo il 2-0 col Newcastle ...NEWCASTLE (Inghilterra) - Terzo successo consecutivo in Premier League per il Chelsea che nella nona giornata di campionato piega il Newcastle per 2-0, e aggancia il Leicester al primo posto in ...