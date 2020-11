Premier League 2020/2021, il Manchester United batte di misura il West Brom (Di sabato 21 novembre 2020) Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Manchester United, che nella nona giornata della Premier League 2020/2021 supera per 1-0 il West Bromwich Albion. Un successo che permette ai Red Devils di salire a quota 13 punti in classifica, anche se in una posizione ancora poco nobile per lo United. Onore al WBA, che ci prova ad Old Trafford ma rimane con soli 3 punti nei bassifondi della graduatoria. United subito pericoloso dopo due minuti, quando il colpo di testa di Martial trova l’opposizione del portiere ospite Johnstone che si oppone allo stesso attaccante anche al 19?. Il West Bromwich sembra soffrire in avvio, ma con il passare dei minuti riesce ad alzare il baricentro ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Seconda vittoria consecutiva in campionato per il, che nella nona giornata dellasupera per 1-0 ilwich Albion. Un successo che permette ai Red Devils di salire a quota 13 punti in classifica, anche se in una posizione ancora poco nobile per lo. Onore al WBA, che ci prova ad Old Trafford ma rimane con soli 3 punti nei bassifondi della graduatoria.subito pericoloso dopo due minuti, quando il colpo di testa di Martial trova l’opposizione del portiere ospite Johnstone che si oppone allo stesso attaccante anche al 19?. Ilwich sembra soffrire in avvio, ma con il passare dei minuti riesce ad alzare il baricentro ...

