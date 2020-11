Positiva al covid, era fuggita da casa di riposo: ritrovata in piazza da esercito e carabinieri (Di sabato 21 novembre 2020) Trovata ieri sera, verso alle 22,15, in piazza della Rotonda, al Pantheon a , la donna giapponese di 68 anni, già guida turistica, con disturbi mentali, Positiva al , allontanatasi il 19 novembre ... Leggi su leggo (Di sabato 21 novembre 2020) Trovata ieri sera, verso alle 22,15, indella Rotonda, al Pantheon a , la donna giapponese di 68 anni, già guida turistica, con disturbi mentali,al , allontanatasi il 19 novembre ...

repubblica : Giulia Bongiorno positiva al Covid: 'Sempre attenta, ma nei tribunali il virus galoppa. Bonafede non ci ha protetto' - ninazilli : Per tutti quelli che “il covid è un’influenza”, su instagram, nella mia pagina ufficiale, troverete tra le storie i… - MauroAmbrosiani : RT @l_angiolini: Dati trasparenti su covid? Prendere esempio da #AltoAdige #südtirol In una giornata 82000 test. Tutti volontari e aggiorn… - tempoweb : Vagava da sola al Pantheon. Trovata la giapponese positiva al Covid #giapponese #covid - histoniumnet : Positiva al Covid, dà alla luce due gemelli -

Ultime Notizie dalla rete : Positiva covid Roma, trovata l'anziana positiva al Covid fuggita dalla casa di cura: era in Centro Il Messaggero Il Michigan resiste alle pressioni di Trump per ribaltare il risultato delle presidenziali

Per il Presidente la strada è sempre più in salita dopo il nulla di fatto in un vertice alla Casa Bianca. Il figlio Don jr positivo al coronavirus ...

Positivo al virus alle Canarie, muore a 80 anni

Gino Simonin fondò la Mabar, che produceva costumi per Carnevale. Da pensionato trascorreva l’inverno in Spagna ...

Per il Presidente la strada è sempre più in salita dopo il nulla di fatto in un vertice alla Casa Bianca. Il figlio Don jr positivo al coronavirus ...Gino Simonin fondò la Mabar, che produceva costumi per Carnevale. Da pensionato trascorreva l’inverno in Spagna ...