Pompei | scoperta archeologica | rinvenute due vittime dell’eruzione

(Di sabato 21 novembre 2020) Durante le attività di scavo in corso a, sono sono stati rinvenuti due scheletri di individui colti dalla devastante eruzione Durante le attività di scavo in corso in località Civita Giuliana, a circa 700 m a nord-ovest di, sono stati rinvenuti due scheletri di individui colti dalla devastante eruzione vesuviana. Si tratta didella seconda corrente piroclastica la quale, nelle prime ore del mattino del 25 ottobre, si riversò con furia distruttiva sue sui paesi limitrofi, non lasciando scampo ai superstiti che si stavano dando alla fuga. La prima vittima La prima vittima risulta essere un giovane di età compresa tra i 18 e il 23/25 anni, alto circa 156 cm. Presenta il capo reclinato e denti e ossa del cranio visibili. Probabilmente era uno schiavo: a lasciarlo ipotizzare una serie di ...