Pomezia e Torvaianica | giornata nazionale degli alberi | messe a dimora 130 nuove piante

(Di sabato 21 novembre 2020) Anche quest’anno il Comune dicelebra il 21 novembre,, con la messa adialberature in Città. Da lunedì prossimo inizieranno i lavori di piantumazione nei parchi di: 73 nuovitra corbezzoli, roverelle, aceri, sughere, lecci, tamerici e cipressi andranno ad aggiungersi ai 52 lecci già messi alungo via Carlo Alberto Dalla Chiesa e ai 5 nuovi aceri nei pressi di piazza San Benedetto da Norcia. “Lavoriamo da sempre per valorizzare e arricchire il verde in Città – spiega l’Assessore Giovanni Mattias – Piantarealberature nelle strade, nelle piazze e nei giardini equivale a rendere il paesaggio ...