Polemica su Morra: Forza Italia, Lega e Fdi non partecipano ai lavori in commissione Antimafia (Di sabato 21 novembre 2020) La Lega non parteciper ai prossimi lavori in commissione Antimafia e ai suoi comitati . Lo scrivono i componenti della commissione Gianluca Cantalamessa, Pasquale Pepe, Lina Lunesu, Enrico Montani, ...

Rokkaforte71 : @doluccia16 Ma chi Morra? da fastidio alla Mafia? Mi viene il dubbio che abbia messo su sta polemica per un po’ di… - SkyTG24 : Prosegue la polemica per le parole del presidente della commissione Antimafia Nicola #Morra su Jole Santelli e i ci… - greygooseonice : @ElioLannutti @dukana2 A prescindere dalla polemica su Morra, “tempi bui” detto da uno che tirava in ballo i savi d… - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: Polemiche dopo le parole di Morra su Santelli - saverio01450738 : RT @SkyTG24: Nicola Morra: 'Se dai fastidio alla mafia vieni infangato'. Le opposizioni: 'Si dimetta' -