PlayStation 5 molto rumorosa? Sia il problema che la soluzione sono assurdamente banali (Di sabato 21 novembre 2020) Se siete fra quelle persone che sono riuscite a procurarsi una PlayStation 5 in questi periodi di stock inesistenti, allora siete stati molto fortunati. Purtroppo, la sfiga si può annidare anche nella fortuna ed esiste la possibilità che la vostra console sia vittima di un fastidioso, seppur assurdo, difetto di fabbrica. Questo è stato il caso di alcuni utenti, i quali stanno riportando casi di "rumori molesti" provenienti dalle loro PS5. La nuova console Sony è (sulla carta) un apparecchio molto silenzioso, niente a che vedere con PS4 e PS4 Pro, in diverse occasioni paragonati ad aerei in decollo. Come si spiega quindi la rumorosità della next-gen Sony? Le segnalazioni sono molteplici, ma quella più illustre proviene senza dubbio da Frank Keienburg, sviluppatore presso Supercell, il quale ha condiviso ... Leggi su eurogamer (Di sabato 21 novembre 2020) Se siete fra quelle persone cheriuscite a procurarsi una5 in questi periodi di stock inesistenti, allora siete statifortunati. Purtroppo, la sfiga si può annidare anche nella fortuna ed esiste la possibilità che la vostra console sia vittima di un fastidioso, seppur assurdo, difetto di fabbrica. Questo è stato il caso di alcuni utenti, i quali stanno riportando casi di "rumori molesti" provenienti dalle loro PS5. La nuova console Sony è (sulla carta) un apparecchiosilenzioso, niente a che vedere con PS4 e PS4 Pro, in diverse occasioni paragonati ad aerei in decollo. Come si spiega quindi la rumorosità della next-gen Sony? Le segnalazionimolteplici, ma quella più illustre proviene senza dubbio da Frank Keienburg, sviluppatore presso Supercell, il quale ha condiviso ...

Eurogamer_it : #PlayStation5 molto rumorosa? Sia il problema che la soluzione sono assurdamente banali. - JonnyDevil80 : @marcomagliano22 ?????? grazie a te per la risposta io ho anche letture meravigliose che negli anni mi hanno molto isp… - dark16i : Quando il tempismo é molto bene #PS4share #bbtag #pcr #paracarri - Fabrizi41222243 : RT @NBA2K: NBA 2K è creato completamente da zero per PlayStation 5; è il titolo di lancio definitivo che ti consente di vivere la Città, es… - MO7amedElsa3di : RT @NBA2K: NBA 2K è creato completamente da zero per PlayStation 5; è il titolo di lancio definitivo che ti consente di vivere la Città, es… -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation molto La strategia di marketing per il lancio della Playstation 5 potrebbe rivelarsi sbagliata Linkiesta.it PlayStation 5 supporterà il Variable Refresh Rate, ma bisognerà aspettare un futuro update software

Sony ha confermato che PlayStation 5 supporterà il VRR, ovvero il Variable Refresh Rate, ma ciò avverrà con un update software che sarà pubblicato in futuro.

La scarsità del beneLa strategia di marketing per il lancio della Playstation 5 potrebbe rivelarsi sbagliata

La nuova console è andata sul mercato a prezzi calmierati e in quantità ridotte, nella speranza di aumentare il desiderio degli appassionati. L’intero stock è andato via in pochissimo tempo in pre-ord ...

Sony ha confermato che PlayStation 5 supporterà il VRR, ovvero il Variable Refresh Rate, ma ciò avverrà con un update software che sarà pubblicato in futuro.La nuova console è andata sul mercato a prezzi calmierati e in quantità ridotte, nella speranza di aumentare il desiderio degli appassionati. L’intero stock è andato via in pochissimo tempo in pre-ord ...