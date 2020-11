PlayStation 5 ha dei nuovi testimonial d'eccezione, niente meno che Rick e Morty (Di sabato 21 novembre 2020) Sony ha stretto una partnership con Adult Swim per la realizzazione di un nuovo spot di 30 secondi dedicato a PlayStation 5. Chi è il nuovo testimonial di questa pubblicità? niente meno che le star di Adult Swim, Rick e Morty! Come potete vedere nel video in fondo alla notizia, lo spot è breve, ma segue fedelmente i canoni della serie, con un Morty impacciato che presenta la console al pubblico, mentre sullo sfondo lo scontroso Rick non pensa ad altro che a contare i soldi di Sony. Nonostante le battute, lo sketch è comunque dedicato a PlayStation 5 e i due protagonisti animati riescono tranquillamente a spiegare i punti di forza della console next-gen, come se fosse una vera pubblicità. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 21 novembre 2020) Sony ha stretto una partnership con Adult Swim per la realizzazione di un nuovo spot di 30 secondi dedicato a5. Chi è il nuovodi questa pubblicità?che le star di Adult Swim,! Come potete vedere nel video in fondo alla notizia, lo spot è breve, ma segue fedelmente i canoni della serie, con unimpacciato che presenta la console al pubblico, mentre sullo sfondo lo scontrosonon pensa ad altro che a contare i soldi di Sony. Nonostante le battute, lo sketch è comunque dedicato a5 e i due protagonisti animati riescono tranquillamente a spiegare i punti di forza della console next-gen, come se fosse una vera pubblicità. Leggi altro...

