Più sbarchi, meno regolari: cambia l'Italia dei migranti (Di sabato 21 novembre 2020) Sofia Dinolfo Mauro Indelicato "Il virus fa crollare i permessi di soggiorno". Ma dietro c'è ben altro: ecco perché con i giallorossi torneranno a salire Sono dei numeri che mettono in evidenza una certa dicotomia quelli resi noti dal Report semestrale dell’Istat dal titolo “Cittadini non comunitari in Italia”. Da un lato calano i permessi di soggiorno rilasciati, dall'altro però aumentano gli sbarchi e questo cambia i connotati del fenomeno migratorio in Italia. Quali le conseguenze? Istat: calano i permessi di soggiorno Sono circa 43mila i permessi di soggiorno concessi agli stranieri nel primo semestre del 2020. Una quantità che risulta essere meno della metà di quella dello stesso periodo del 2019 segnando un -57,7%. In quella fase infatti erano ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 21 novembre 2020) Sofia Dinolfo Mauro Indelicato "Il virus fa crollare i permessi di soggiorno". Ma dietro c'è ben altro: ecco perché con i giallorossi torneranno a salire Sono dei numeri che mettono in evidenza una certa dicotomia quelli resi noti dal Report semestrale dell’Istat dal titolo “Cittadini non comunitari in”. Da un lato calano i permessi di soggiorno rilasciati, dall'altro però aumentano glie questoi connotati del fenomigratorio in. Quali le conseguenze? Istat: calano i permessi di soggiorno Sono circa 43mila i permessi di soggiorno concessi agli stranieri nel primo semestre del 2020. Una quantità che risulta esseredella metà di quella dello stesso periodo del 2019 segnando un -57,7%. In quella fase infatti erano ...

matteosalvinimi : Vedendo quanto sta accadendo ora grazie a Conte, con sbarchi senza fine, cancellazione dei Decreti sicurezza e ripa… - LegaSalvini : ?? COVID, SALVINI: “CENTINAIA DI SBARCHI IN POCHE ORE, IL GOVERNO NON IMPARA NEMMENO DALLE TRAGEDIE” “Più di 500 sb… - LunaNer23035618 : @francescatotolo @SoniaLaVera Sbarchi più veloci del covid,clandestini indisturbati e liberi di fare quel che vogli… - gianlucacipria1 : @walter89550679 @matteosalvinimi Appunto 10.989 sbarchi e 1.300 morti in mare 36.939 sbarchi 350 morti in mare. Non… - bigimauro : RT @Linkiesta: Il decreto #Carige è uguale a quello #Mps. Il reddito di cittadinanza è il Rei con qualche soldo in più. #Quota100 è come l'… -

