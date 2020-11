“Pinocchio”: Matteo Garrone diventa cantastorie negli Stati Uniti (Di sabato 21 novembre 2020) Il film, “Pinocchio” di Matteo Garrone tratto dal romanzo di Carlo Collodi, uscito l’anno scorso, sarà distribuito negli Stati Uniti da Roadside Attractions. La favola per adulti, che ha visto Roberto Benigni, giullare, giocoliere, e anche, padre amorevole nello stesso ruolo che fu di Nino Manfredi, arriva davanti gli occhi degli americani. Roadside Attractions ha acquisito da HanWay Films i diritti per la distribuzione cinematografica e annuncerà a breve la data di uscita in sala del film. Howard Cohen e Eric d’Arbeloff, co-presidenti della casa cinematografica, dichiarano: “Pinocchio è una delle storie più care, amata dalle famiglie di tutto il mondo. Siamo rimasti colpiti dalla bellezza del mondo sovrannaturale e dalla geniale narrazione del film di Matteo, e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Il film,ditratto dal romanzo di Carlo Collodi, uscito l’anno scorso, sarà distribuitoda Roadside Attractions. La favola per adulti, che ha visto Roberto Benigni, giullare, giocoliere, e anche, padre amorevole nello stesso ruolo che fu di Nino Manfredi, arriva davanti gli occhi degli americani. Roadside Attractions ha acquisito da HanWay Films i diritti per la distribuzione cinematografica e annuncerà a breve la data di uscita in sala del film. Howard Cohen e Eric d’Arbeloff, co-presidenti della casa cinematografica, dichiarano: “Pinocchio è una delle storie più care, amata dalle famiglie di tutto il mondo. Siamo rimasti colpiti dalla bellezza del mondo sovrannaturale e dalla geniale narrazione del film di, e ...

