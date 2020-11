Pfizer chiede l’approvazione per un uso di emergenza del vaccino anti Covid già a dicembre (Di sabato 21 novembre 2020) A pochi giorni di distanza dall’aver annunciato un tasso di efficacia del 95% per il loro vaccino COVID-19, Pfizer e BioNTech spingono l’acceleratore sul fronte della burocrazia e chiedono alla Food and Drug Administration (l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici) di approvare il vaccino per un uso di emergenza negli Stati Uniti. Se la richiesta verrà accolta, le società si sono dette in grado di rendere disponibili un numero limitato di primissime dosi per le persone ad alto rischio già dalla metà di dicembre. Leggi su vanityfair (Di sabato 21 novembre 2020) A pochi giorni di distanza dall’aver annunciato un tasso di efficacia del 95% per il loro vaccino COVID-19, Pfizer e BioNTech spingono l’acceleratore sul fronte della burocrazia e chiedono alla Food and Drug Administration (l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici) di approvare il vaccino per un uso di emergenza negli Stati Uniti. Se la richiesta verrà accolta, le società si sono dette in grado di rendere disponibili un numero limitato di primissime dosi per le persone ad alto rischio già dalla metà di dicembre.

