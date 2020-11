Per lo shopping di Natale il contagio è autorizzato. Se si subordina la tutela della salute agli interessi di bottega si rischia la terza ondata della pandemia (Di sabato 21 novembre 2020) Iniziamo da un titolo di Repubblica: “Tregua di Natale sulle chiusure: dieci giorni di shopping”. L’articolo fa riferimento ad un ancora fantomatico “piano del governo” per far riprendere i consumi. Non sappiamo quale sia la fonte del collega, ma in ogni caso possiamo dire che sarebbe, se fosse vera, comunque una idea bislacca, anzi di più, criminale. E vediamo perché. Il virus, al contrario delle corbellate sparate da “virologi” come Alberto Zangrillo (nella foto), medico di Berlusconi, che da buon negazionista ha detto che era stato abbattuto questa estate preoccupa la recente esternazione di Andrea Crisanti che negazionista non è. A parte un sonoro “chissene” per quanto riguarda l’evento epocale della mancata vaccinazione del Crisanti il punto è che questi personaggi inducono confusione nella pubblica opinione ed ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 21 novembre 2020) Iniziamo da un titolo di Repubblica: “Tregua disulle chiusure: dieci giorni di”. L’articolo fa riferimento ad un ancora fantomatico “piano del governo” per far riprendere i consumi. Non sappiamo quale sia la fonte del collega, ma in ogni caso possiamo dire che sarebbe, se fosse vera, comunque una idea bislacca, anzi di più, criminale. E vediamo perché. Il virus, al contrario delle corbellate sparate da “virologi” come Alberto Zangrillo (nella foto), medico di Berlusconi, che da buon negazionista ha detto che era stato abbattuto questa estate preoccupa la recente esternazione di Andrea Crisanti che negazionista non è. A parte un sonoro “chissene” per quanto riguarda l’evento epocalemancata vaccinazione del Crisanti il punto è che questi personaggi inducono confusione nella pubblica opinione ed ...

