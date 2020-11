Pedofilia a Rivoli | mamma fa scoprire orco | le vittime venivano adescate su Fortnite

Leggi su newsmondo

(Di sabato 21 novembre 2020) Un 17enne diè stato smascherato dalla polizia per. Adescava i minori su Fornite. Decisiva la denuncia di una madre. TORINO – La polizia diha arrestato un 17enne, accusato di adescamento e. Le indagini sono state svolte dal commissariato del centro piemontese, innescate dalla denuncia di unadelle, 17enne arrestato perIl responsabile è dunque un 17enne, il quale ha adescato dei bambini via internet e li ha convinti a produrre immagini pedopornografiche. Lo ha scoperto la polizia. Il giovane ha utilizzato la piattaformaper contattare i bambini per poi spostare la comunicazione su Tik-Tok, Instagram e Whatsapp. Una volta introdottosi nelle loro vite, ...