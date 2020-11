Pazzini annuncia il ritiro | “Il calcio ha realizzato i miei sogni | ma ora basta”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 novembre 2020) Giampaolohato ildalgiocato. L’attaccante, 36 anni, è stato uno dei protagonisti della storia recente del campionato italiano dove ha segnato 115 gol. Ha vestito le maglie di Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Inter, Milan e Verona in Serie A e quella del Levante in Spagna. Questa la lettera che ha pubblicato su Instagram a corredo di un video. Ciao, sono passati più di 30 anni da quando ci siamo conosciuti… Ero un bambino la prima volta che ho stretto un pallone tra le mani e da allora è diventato per me come un “amico inseparabile”. Ero un ragazzino come tanti, con una vita davanti e millenel cassetto che sperava di diventare un giorno un calciatore di serie A. Guardavo i grandi campioni in tv e con loro sognavo la maglia azzurra della ...