Paura alla Farnesina: palazzo invaso dal fumo, intervengono i Vigili del Fuoco (FOTO) (Di sabato 21 novembre 2020) Paura questa mattina, intorno alle 10.30, alla Farnesina, sede del Ministero degli Esteri. Il palazzo è stato invaso dal fumo proveniente dal quinto piano dell’edificio in cui ci sono i tecnici con le batterie e i quadri elettrici. Non risultato persone intossicate. Sul posto per spegnere con gli estintori a CO2 sono intervenuti i Vigili del Fuoco allertati dai Carabinieri in servizio presso la Farnesina, il Funzionario di servizio e il Capoturno provinciale. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 novembre 2020)questa mattina, intorno alle 10.30,, sede del Ministero degli Esteri. Ilè statodalproveniente dal quinto piano dell’edificio in cui ci sono i tecnici con le batterie e i quadri elettrici. Non risultato persone intossicate. Sul posto per spegnere con gli estintori a CO2 sono intervenuti idelallertati dai Carabinieri in servizio presso la, il Funzionario di servizio e il Capoturno provinciale. 1 di 2 ...

ZZiliani : Aspettando domenica, che ne dite di sfruculiare un po' la FIGC? Cara @FIGC, ci spieghi perchè 0-3 alla Reggiana per… - virginiaraggi : Solidarietà a Don Antonio Coluccia che oggi ha subito vergognosa minaccia. A San Basilio qualcuno ha disegnato una… - WeAreTennisITA : ?? È SINNER IL MIGLIORE ?? Battuto anche un Pospisil per 6-4 3-6 7-6: @janniksin vince il 1° torneo ATP a 19 anni, a… - lorenzocambria : RT @ZZiliani: Aspettando domenica, che ne dite di sfruculiare un po' la FIGC? Cara @FIGC, ci spieghi perchè 0-3 alla Reggiana per essere ri… - Giusy38153818 : RT @CayaJuve69: L’uomo libero è colui che non ha paura di andare fino alla fine del suo pensiero. (Léon Blum) #CanYaman #MrWrong #ÖzgeGüre… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura alla "Vinceremo noi, non rassegniamoci alla paura" il Resto del Carlino Totti e il ritiro, il retroscena e le scuse dell'ex dirigente

L'ex dirigente giallorosso Walter Sabatini parla al capitano: Avevo paura di vederlo in declino, mi sarebbe dispiaciuto.

Paura per la malattia e per il lavoro: «Dottore non riesco più a dormire»

I livornesi soffrono la solitudine: si consuma il 20% in più di antidepressivi e il 30% di ansiolitici naturali ...

L'ex dirigente giallorosso Walter Sabatini parla al capitano: Avevo paura di vederlo in declino, mi sarebbe dispiaciuto.I livornesi soffrono la solitudine: si consuma il 20% in più di antidepressivi e il 30% di ansiolitici naturali ...