Pasta al tonno con philadelphia e piselli

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 21 novembre 2020) La è una gustosa alternativa alla ricetta tradizionale. Sicuramente piacerà molto ai bambini, la preparazione è veramente facile e veloce. Comoda per quando rientrate tardi dall’ufficio e non avete niente di pronto in frigo. Vediamo insieme i passaggi della ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 gr. di300 gr. diin scatola 120 gr. di150 gr. di4-5 Cucchiai di olio extravergine d’oliva ½ Cipolla grande Sale q.b. 1 tazzina di vino bianco secco Iniziamo la preparazione della tagliando la cipolla finemente e mettendola a rosolare in padella insieme ad un filo di olio extravergine di oliva. Quando la cipolla sarà dorata aggiungete anche i, lasciate cuocere qualche minuto e poi sfumate con una tazzina di vino bianco. Alzate la ...