Pallanuoto, Serie A1 2020-2021: risultati e classifica della seconda giornata. Vincono Brescia e Ortigia (Di sabato 21 novembre 2020) Due rinvii causa Covid-19 e solamente tre partite giocate nella seconda giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile. L’AN Brescia rispetta il pronostico e si impone in casa per 14-7 sulla Roma Nuoto. Colpaccio per il Posillipo nel Girone D sul Metanopoli, mentre vince l’Ortigia nel derby siciliano sul Telimar per 8-5. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. A1 maschile 2^ giornata / Sabato 21 novembre RN Salerno-Iren Genova Quinto (A) RINVIATAriposa Pro Recco AN Brescia-Roma Nuoto (B) 14-7 Telimar Palermo-CC Ortigia (C) 5-8 – trasmessa su Waterpolo Channelriposa SS Lazio Nuoto San Donato Metanopoli Sport-CN Posillipo (D) 7-11 RN ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Due rinvii causa Covid-19 e solamente tre partite giocate nelladel campionato diA1 dimaschile. L’ANrispetta il pronostico e si impone in casa per 14-7 sulla Roma Nuoto. Colpaccio per il Posillipo nel Girone D sul Metanopoli, mentre vince l’nel derby siciliano sul Telimar per 8-5. Andiamo a rivivere questo turno con ie laag. A1 maschile 2^/ Sabato 21 novembre RN Salerno-Iren Genova Quinto (A) RINVIATAriposa Pro Recco AN-Roma Nuoto (B) 14-7 Telimar Palermo-CC(C) 5-8 – trasmessa su Waterpolo Channelriposa SS Lazio Nuoto San Donato Metanopoli Sport-CN Posillipo (D) 7-11 RN ...

