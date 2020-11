Palermo, i rosanero vogliono l’en plein: altre tre gare casalinghe per scalare la classifica (Di sabato 21 novembre 2020) Il Palermo non ha intenzione di fermarsi.Palermo, i rosanero prendono forma: Silipo il jolly di Boscaglia, Odjer l’imprescindibileLe tre vittorie di fila ottenute rispettivamente contro Juve Stabia, Paganese e Potenza non hanno di certo saziato i rosanero che vogliono continuare a vincere. Questo pazzo calendario sviluppatosi a causa dell'emergenza Covid, regalerà agli uomini di Boscaglia altre tre gare consecutive casalinghe. Il Palermo questa domenica riposerà dato che avrebbe dovuto affrontare il Trapani, il ritorno in campo è previsto per mercoledì 25 novembre quando al "Renzo Barbera" arriverà la Turris. Contro i campani si sarebbe dovuto giocare lo scorso 21 ottobre, ma a ASL di Palermo fermò tutto a pochi minuti ... Leggi su mediagol (Di sabato 21 novembre 2020) Ilnon ha intenzione di fermarsi., iprendono forma: Silipo il jolly di Boscaglia, Odjer l’imprescindibileLe tre vittorie di fila ottenute rispettivamente contro Juve Stabia, Paganese e Potenza non hanno di certo saziato ichecontinuare a vincere. Questo pazzo calendario sviluppatosi a causa dell'emergenza Covid, regalerà agli uomini di Boscagliatreconsecutive. Ilquesta domenica riposerà dato che avrebbe dovuto affrontare il Trapani, il ritorno in campo è previsto per mercoledì 25 novembre quando al "Renzo Barbera" arriverà la Turris. Contro i campani si sarebbe dovuto giocare lo scorso 21 ottobre, ma a ASL difermò tutto a pochi minuti ...

