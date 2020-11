Palermo, Almici e Rauti sempre presenti: Boscaglia non rinuncia ai suoi due alfieri (Di sabato 21 novembre 2020) Nicola Rauti e Alberto Almici pedine imprescindibili per Roberto Boscaglia.Dall'inizio della stagione il Palermo non ha mai rinunciato ai due calciatori che si sono fin da subito messi in mostra per abnegazione e qualità. L'incubo Covid gli ha regalato due posti da titolari ma, come scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', li avrebbero senza dubbio guadagnati anche in condizioni normali vista il talento. Entrambi sono arrivati a Palermo in ritardo e non sono rientrati negli undici proposti nella prima giornata, ma da quel momento in poi si sono rivelati dei veri e propri stakanovisti. I due, infatti, non hanno saltato alcun match, Rauti ha giocato ben 684 minuti e ha visto la panchina con il contagocce. È andato un po' in difficoltà nel match contro il ... Leggi su mediagol (Di sabato 21 novembre 2020) Nicolae Albertopedine imprescindibili per Roberto.Dall'inizio della stagione ilnon ha maito ai due calciatori che si sono fin da subito messi in mostra per abnegazione e qualità. L'incubo Covid gli ha regalato due posti da titolari ma, come scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', li avrebbero senza dubbio guadagnati anche in condizioni normali vista il talento. Entrambi sono arrivati ain ritardo e non sono rientrati negli undici proposti nella prima giornata, ma da quel momento in poi si sono rivelati dei veri e propri stakanovisti. I due, infatti, non hanno saltato alcun match,ha giocato ben 684 minuti e ha visto la panchina con il contagocce. È andato un po' in difficoltà nel match contro il ...

